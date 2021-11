Republika ng Tatarstan, posibleng maging destinasyon ng OFWs

KAZAN - Sinadya kamakailan ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa Moscow ang Lungsod ng Kazan sa Republika ng Tatarstan, isang federal subject ng Russian Federation.

Matagtagpuan ang Tatarstan malapit sa kabundukan ng Ural, ang naghahati sa Europa at Asya.

Layon ng delegasyon na mas lalo pang mapalapit ang ugnayan ng Pilipinas at ang regional powerhouse na ito ng Russia sa larangan ng pangangalakal, turismo, technological innovation, halal trade, training ng Filipino medical students at ang posibilidad na tumanggap sila ng OFWs sa kanilang oil at gas industry.

Kasama sa delegasyon sina Philippine Embassy in Moscow Chargé d’Affaires, ad interim Robert Ferrer, Jr., kasama si Third Secretary at Vice Consul Catherine Alpay, Defense at Armed Forces Attaché Col. Rhojun Rosales, at Attachés Arneil Torres at Ceferino Caldez.

Nakipagkita sila sa First Deputy Prime Minister ng Tatarstan na si Nigmatullin Rustam sa Cabinet of Ministers building sa Kazan noong October 22, 2021.

Inimbitahan naman ni CDA Ferrer ang mga opisyal ng Tatarstan na makipagkalakalan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Pilipinas sa pamamagitan ng Mindanao Development Authority.

Nangako si Defense at Armed Forces Attaché Col. Rosales na magkakaroon ng official visits ang Armed Forces of the Philippines sa Kazan.

Sa Kazan makikita ang mga naglalakihang military-industrial complex, tulad ng Kazan Helicopter Plant na gumagawa ng Mi-8 helicopters, isa sa mga combat helicopter na nasa shopping list ng Philippine Air Force.

Dito rin matatagpuan ang manufacturing facilities ng Kamaz trucks, ang all-around military truck ng Russian Armed Forces.

Nakipagkita rin ang Philippine Embassy officials sa mga miyembro ng Kazan Executive Committee para pag-usapan ang posibleng kooperasyon ng Pilipinas at Tatarstan sa larangan ng turismo, sports, kultura at educational opportunities para sa Filipino students.

Napag-usapan din ang posibilidad na magkaroon ng sister-city relationship ang Kazan at ng isang Philippine City. Posiblering makibahagi ang Pilipinas sa Kazan annual cultural events tulad ng Sabantuy folk festival at iba pang sports events.

Habang nasa Kazan ang delegasyon noong October 23, 2021, nagbigay ng consular services ang grupo sa mga Pilipino na nakatira sa Kazan.

Malugod naman silang tinanggap sa Kazan Kremlin ng Head of the International Cooperation Department ng Office of the Mayor ng Kazan, Ruslan Galiakhmetov.

