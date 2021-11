Ipinapakita ng Light Rail Manila Corporation officials ang ihinihirit na QR code ticketing system project. Aaprubahan pa ito ng Department of Transportation. ABS-CBN News

MAYNILA— Itinutulak ng Light Rail Manila Corporation ang pagpapatupad ng QR Code ticketing system sa unang quarter ng 2022.

Uunahin ang pagpapatupad nito sa LRT-1.

Ipinakita ng LRMC ang panukala, na nakikitang alternatibo sa single journey tickets na mabibili sa pamamagitan ng mobile app.

Ayon kay Jackie Gorospe, LRMC Head of Corporate Communications and Customer Relations, nasa demo stage na ang proyekto at hinihintay na lang na maaprubahan ng Department of Transportation.

"We want to open po more options sa ating mga pasahero kasi ngayon dumarami na rin ang mga pasahero. We're allowed to operate more and to welcome more passengers we see na siyempre 'yung mga tao po mas gusto nila na mas kaunti 'yung pila, contactless and mas mabilis 'yung kanilang pagsakay, 'yung pagdating nila sa estasyon makakasakay agad sila ng tren," ani Gorospe.

Mas maginhawa umano ang QR code ticketing system dahil hindi na kailangang pumila para bumili ng ticket o mag-load ng card.

Kailangan lang mag-generate ng QR Code, i-download sa phone at ita-tap.

Dahil dito, hindi na mao-obliga ang pasaherong mag-top up ng minimum fare sa stored value o Beep cards.