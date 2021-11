Pinoy professionals sa Qatar, balik events na

DOHA - Ngayong balik normal na ang pamumuhay sa Doha,Qatar, balik events na rin ang iba-ibang Filipino organizations sa bansa. Nagsama-sama ang may 16 Filipino organizations sa ilalim ng Philippine Professional Organization Qatar (PPOQ) sa isang sports event na layong itaguyod ang healthy lifestyle sa gitna ng pandemya.

Nagtagisan ng galing sa iba-ibang sports activities tulad ng basketball, volleyball, bowling at online games na mobile legends at chess at ating mga kababayan.

“Ang objective natin dito, galing tayo sa pandemic, so nasa bahay lang tayo nakakulong. So this time na makalabas na tayo para sa mag-physical fitness o physical activities and this will promote camaraderie between different professional organizations,” saad ni Engr. Adonis Talabo, Chairman, PPOQ.

Ang grupong Filipino Dentists Organization Qatar (FDOQ) ang napiling magsagawa ng bowling tournament sa pangunguna ni Dr. Christian dela Cruz. Naging panauhing pandangal si Labor Attache Adam Musa na pinangunahan ang ceremonial toss. May good news naman si Dra. Rosanna Barrera ang Vice-President ng FDOQ sa mga underboard dentist.

“Para po sa mga underboard dentist, na andito na po sa Qatar at hindi po makauwi sa Pinas, dito pwede na po, nagko-conduct ang PRC ng SPLE (Special Professional Licensure Examinations), no need to go back home and take the exam there,” sabi ni Dra.Barrera.

Kasabay ng nasabing activities ay ang unti-unting pagtanggal ng mga restriction dahil sa bumababang COVID-19 cases sa Qatar. Ayon sa talaan ng Ministry of Health noong October 18, 2021, 83.2% na ng total population ang nakatanggap ng 2 doses ng COVID-19 vaccine sa Qatar.

“Dito mapapakita po natin yung unity and at the same time more time po na magkakilala kasi since pandemic lagi na lang po kami nagmi-meeting thru Zoom and social media platform. So at least kapag may mga ganitong game, kahit paminsan minsan lang, nagkakaroon po talaga ng interaction,” dagdag ni Dra. Barrera.

Umaasa ang mga Pinoy organization na magpapatuloy ang pagsama-sama nila sa iba pang events.

“Sa members natin, maraming salamat, taos puso akong nagpapasalamat sa suporta niyong lahat. Sana magpatuloy kayong makilahok at hindi lang ito para sa professionals, eventually makatulong din tayo sa mga less fortunate na mga kababayan,” pahayag ni Engr. Talabo.

