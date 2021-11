Pinoy- Belgians kampeon sa World Jujitsu Championship 2021

BRUSSELS - Muli na namang naiuwi ng magkapatid na sina Ian at Ryan Lodens ang gold medal sa kategoryang Duo Mixed Men sa World Jujitsu Championship 2021.

Noong nakaraang linggo, kasama ang kanilang bunsong kapatid na si Ray Lodens, tumulak sila papuntang Abu Dhabi kung saan ginaganap ang kumpetisyon.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging bahagi silang tatlo sa koponan ng Belgium. November 3, sumalang sina Ian at Ryan sa Dou Men category. Wagi ang magkapatid at nakuha ang ginto matapos talunin ang koponan ng Thailand.

Nakakuha rin si Ian ng bronze kasama ang team mate na si Charis Gravensteyn sa Dou Mixed category. Nitong July 2021, nagwagi rin sina Ian at Ryan ng ginto sa European Jujitsu Championship na ginanap sa Hesse, Germany. 2017 nang unang maghari ang magkapatid sa Jujitsu.

“I think we are prepared, we have some last training now, like a week rest so I think we will be good. I will be happy to be back on the tatami.” sabi ni Ian Lodens, four-time World Jujitsu Champion.

Sabi rin ni Ian, bukod sa team training, ibayong pagsasanay din ang kanilang magkakahiwalay na ginagawa.

“We have the normal training, we go to the gym as well. I see my brothers going to the gym as well with their plan of working out. I have my own plan as well,” kuwento ni Ian. Bukod sa pagsabak ng magkapatid sa magkahiwalay na division, excited din sila makita ang performance ng kanilang bunsong kapatid.

Ibinahagi ni Ian kung paanong sumabak sa diet si Ray.

"He has to change a lot of things, in eating food. I think it's hard for him and I know how he struggles a bit with it but it's something new for him too,” dagdag ni Ian. Nagsimula ang kumpetisyon nitong November 3 at tatagal hanggang November 13.

