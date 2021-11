Philippine Space Programme tampok sa Bangkóta sa World EXPO 2020

ABU DHABI - Binuksan ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Hjayceelyn Quintana ang Embassy Bangkóta Apex Speaker Series (E-BASS) sa Philippine Bangkóta Pavilion sa World Expo 2020 Dubai noong October 29, 2021.

Unang naging E-BASS featured speaker ang pinuno ng Philippine Space Agency (PhilSA) na si Director General Joel Joseph Marciano Jr. Ipinakilala ni Marciano ang Philippine Space Agency sa mga bumisita sa Bangkóta at kung ano ang mga kontribusyon ng ahensya sa bansa.

Ipinakita rin ni Marciano sa mga bisita ang kauna-unahang microsatellite ng Pilipinas, ang Maya 1 na nanatili sa orbit nang mahigit dalawang taon mula nang ito ay inilunsad noong 2018. Matapos ang talumpati ni Marciano, sinundan ito ng isang Q and A.

Tanong ni Leny Antonio ng Kabayan Kapit Bisig, isang Filipino community group na affiliated sa Filipino Social Club (FilSoc), kung papaano makakatulong ang mga Pilipino sa space programme ng bansa, na pinalakpakan ng madla. “(by) encouraging their sons and daughters to develop an interest in courses related to science and technology, for them to become the Philippines’ future scientists and astronauts," sagot ni Marciano.

Ang unang E-BASS ay itinaon sa Space Week ng World Expo 2020.

