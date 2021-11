Paskong Pinoy sa Taiwan, damang-dama na kahit may pandemya

Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Damang-dama na ang Paskong Pinoy sa Taiwan dahil niluwagan na ang COVID-19 pandemic protocol sa bansa kaya’t nagkaroon ng oportunidad na magtipon-tipon muli ang leaders ng Filipino communities sa isang Christmas tree lighting ceremony sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taipei noong October 31, 2021.

“…it’s the time when Filipino families put up their Christmas trees. And because we are in Taiwan and not with our families in the Philippines, we want to bring the feel of Filipino tradition to our MECO family and to our brothers and sisters in the Filipino community, as well as our friends in the diplomatic corps,” ani Teodoro Luis Javelosa, Jr., Deputy Resident Representative ng MECO Taipei.

Dumalo rin sa pagtitipon ang mga miyembro ng diplomatic corps at business communities. Kasabay rin nito ang pagtanggap sa bagong upo na chairman and resident representative ng MECO na si Wilfredo Fernandez at ang kanyang deputy na si Teodoro Luis Javelosa, Jr.

Nabalot pa lalo ng Christmas spirit ang pagtitipon dahil nangaroling ang ilang MECO staff. Nakisaya rin ang mga labor attache mula sa Kaoshiung at Taichung.

Excited din ang lahat dahil may pa-raffle para sa mga dumalo. Ayon sa Filcom Northern Taiwan Secretary General Mercy Kuan na magandang opportunity ang ganitong pagtitipon.

“Ito’ng event na ito after the pandemic for how long, almost one year na we all know hindi tayo nagkatipon-tipon as Filipinos at magkaroon ng gathering…so, maganda itong opportunity na ginawa ng MECO. Imagine, ang saya saya, nagkita-kita ulit tayo,” pahayag ni Filcom Morthern Taiwan Sec. Gen. Kuan.

Mahirap man umuwi sa Pilipinas dahil sa pandemya, dama pa rin ng mga Pinoy sa Taiwan ang diwa ng Pasko.

