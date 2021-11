Mga Pinoy excited na sa 1MX Dubai 2021

DUBAI - Handang-handa na ang Dubai sa United Arab Emirates para sa 1MX Dubai 2021 concert ng ABS-CBN. Kaya naman excited na ang ating mga kapamilya sa buong mundo sa concert ng taon.

Ang 1MX, o One Music X, ang maituturing na pinakamalaking Filipino Music Festival na nagto-tour sa iba-ibang bahagi ng mundo.

Unang sumiklab ang kantahan noong 2018 sa Abu Dhabi at Dubai, 2019 sa Singapore, at dahil sa pandemya wala noong isang taon.

Kaya ngayon, reresbak with a bang sina Bamboo, Moira dela Torre, EZ Mil, Gigi de Lana at sibling P-Pop groups na Bini at BGYO sa 1MX muli sa Dubai. Dahil bukas na muli ang Dubai sa live concerts kahit may pandemya pa, marami tuloy sa Pilipino sa UAE ang tuwang-tuwa dahil makikita na nila muli ang kanilang mga hinahangaang Kapamilya artist.

“Very excited po kami sa 1MX uli, we have this back again in Dubai and we can enjoy on top of all the issues that we have right now. Looking forward to see all those artists and to jam with them,” Arlene Pulido, OFW mula Dubai At kahit malayo ang UK, dadayuhin pa ng ilan mga kababayan ang concert sa Dubai.

“I am very excited, for us it’s a good break following this COVID. It’s a first out of the country for the last two years. I am looking forward to see Bamboo perform,” sabi ni Khris Paule Nurse sa Morden, Surrey, United Kingdom.

“We arrange our holiday timings to be there for that, so it makes up the trip even more a big deal for us. We are very excited for that,” sabi ni Gelliann Valentino, Nurse sa Morden, Surrey, United Kingdom.

Sa December 3 na ito sa Trade Center Arena ng Dubai World Trade Centre. Ang 1MX Dubai 2021 ay handog ng ABS-CBN Music, TFC, DJMC events, One Music PH at MYX at itatanghal ng Camella Homes. Puwede nang makabili na ng tickets online.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.