MAYNILA - Naghahanda na ang ilang lokal na pamahalaan para sa isasagawang 3 araw na national COVID-19 vaccination drive na magsisimula sa Nob. 29. hanggang Dis. 1.

Sa Malabon City, nakikipag-usap na ang LGU sa mga pribadong sektor at non-government organizations para hingin ang tulong nila sa planong dagdagan ang vaccination sites at teams sa National COVID-19 vaccination days.

Sa kasalukuyan, nasa 8,000 COVID-19 vaccine doses ang kayang ibakuna sa 12 vaccination sites sa Malabon kada araw.

Target ng lokal na pamahalaan na maitaas ito sa 10,000.

Ang problema, ayon sa Malabon Public Information Office (PIO) na si Bong Padua, hindi na napupuno ang mga bakunahan. Nabakunahan na rin kasi ang nasa 76 percent ng target population ng lungsod.

Ang iba naman aniya ay posibleng nagpabakuna sa ilang LGU, aniya.

Patuloy naman ang information campaign at paghikayat sa mga hindi pa nababakunahan na magpaturok na.

“Ang hirap, kasi’ yung ayaw magpabakuna, ayaw talaga nila. Pero ‘yung mga magulang na sumasama sa kanilang mga anak. ‘Pag di pa sila nagpabakuna, ineengganyo namin sila magpabakuna. Yung iba nagpapabakuna, pero yung iba ayaw talaga,” sabi ni Padua.

Ayon kay Padua, maaaring makatulong ang Inter-agency Task Force (IATF) resolution na nagmamandong bakunado ang mga nagtatrabaho on site, pero wala pa aniyang batas kaugnay dito.

Ang mga hindi bakunado, kailangan sumailalim umano sa regular COVID-19 testing na sariling gastos.

“Maaari pong makakatulong. Pero sa ngayon po kasi, wala naman kasing batas na kailangan pilitin ang ating mga kababayan para magpabakuna. Sa ngayon patuloy ang paghikayat natin sa kanila na magpabakuna,” paliwanag ni Padua.

Ang Antipolo City, planong magdagdag ng 3 hanggang 5 pang COVID-19 vaccination sites sa 3 araw na pinaplanong malawakang vaccination drive.

Kayang magbakuna ng hanggang 8,000 tao kada araw ng kasalukuyang labing isang active vaccination sites sa lungsod.

“Mayroon tayong partner schools, private establishments na sa kanila ang doktor, nurses. Kung mabubuksan natin ang additional vaccination sites na yun, maaari tayong makaabot ng 10,000 -11,000 per day,” sabi ni Relly Bernardo ng Antipolo City Local Disaster Risk Reduction and Management Office.

Halos 88 percent na ng target population sa Antipolo ang may kumpletong bakuna, habang 97 percecnt ng target ang may unang dose.

Ilan sa mga nakikitang hamon sa pagpapabilis ng bakunahan ang mahigpit na requirements, lalo sa pediatric COVID vaccination.

“Karaniwan ang mga magulang nasa trabaho, hindi masamahan ang kanilang mga anak o kaya nasa ibang bansa. Per DOH guidelines po kasi required ang SPA at notaryado. So ang iba po nahihirapan dito, lalo na gagastos pa sila,” sabi ni Bernardo.

Ayon sa National Vaccines Operation Center (NVOC), pasisimplehin ang mga requirements sa national COVID vaccination days, at hinihikayat na rin ang mga LGU na tumanggap ng mga walk in sa mga araw na iyon.

Target ng gobyerno, makapagbakuna ng 15 milyong Pilipino sa loob lang ng tatlong araw na vaccination drive.

Planong itaas sa 11,000 ang kasalukuyang 8,000 active COVID vaccination sites sa buong bansa para sa pagdaraos ng national vaccination drive.

Nasa 170,000 hanggang 200,000 na healthworkers naman ang planong ilalagay dito, sa tulong ng government agencies, private sector at non government organizations.

Sa target na 77 milyong Pilipino, 30.8 million pa lang ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19 habang 36.9 million ang may unang dose.

Nasa 54 million doses pa ang hindi naituturok.