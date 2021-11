Inilabas na ni Michelle Bulanon ang mga kagamitan ng kaniyang anak sa paglahok nito sa pilot face-to-face classes sa Mary Perpetua E. Brioso National High School sa Masbate. Arra Perez, ABS-CBN News

MAYNILA - Inilabas na ni Michelle Bulanon ang school uniform ng anak na si Christine. Naghahanda na rin siya ng mga lalagyan ng baon at school supplies, at ang pinakamahalaga: ang face mask, face shield, at alcohol.

Simula Lunes kasi ay pisikal nang papasok ang kaniyang anak sa eskuwelahan.

Sumali siya sa pilot face-to-face classes sa kaniyang paaaralang Mary Perpetua E. Brioso National High School sa Masbate sa Nobyembre 15

"Tiwala naman po ako sa school nila na masusunod iyong protocol at magiging safe siya sa loob ng school," ani Bulanon.

Dagdag niya: "Sinasabi ko sa kanya na, 'Huwag kang makihalubilo sa maraming tao para iwas virus.' Kasi hindi po natin alam ang kalaban natin ngayon."

Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, handa na ang mga paaralang kalahok sa face-to-face classes: 100 public schools sa Nobyembre 15, at 20 private schools sa Nobyembre 22.

Nagbigay na rin ng pahintulot ang mga lokal na pamahalaan at mga magulang.

"All set na for November 15. Nabuo na natin ‘yong 100 public schools at binubuo na ngayon ang 20 private schools… Nakuha natin ang consent ng local governments. Ni-require din natin na ang mga parents ay dapat magbigay ng kanilang written consent," ani Briones.

Siniguro din ng Department of Education na mahigpit na ipatutupad ang health and safety protocols, na bahagi ng shared responsibility ng DepEd, komunidad, mga magulang, at iba pang lalahok sa pagtatawid ng face-to-face classes.

Muli namang nilinaw ng DepEd na sasailalim lamang sa COVID-19 test ang mga estudyante kapag may sintomas o nakasalamuhang nagpositibo sa COVID-19.

Required din na magpabakuna ang mga school personnel, habang encouraged naman na magpabakuna ang mga estudyante na bahagi ng general pediatric vaccination.

Nais ding pagtuunan ng DepEd ang pagkatuto ng mga estudyante, katuwang ng kalusugan.

"One of the things, really, that we would like to address in the safe return to school is the learning loss. And we have actually to realize the reality, that there's really, probably there's really a learning loss. So we would like to put emphasis on the foundational skills of our children, especially on early literacy and early numeracy. These are the things that are very critical in the academic development of our learners," ani DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma.

Dalawang buwan magtatagal ang pilot test, at pag-aaralan kung palalawigin sa ibang lugar at paaralan.

Pero ngayon pa lang, nagsabi ang DepEd na magdaragdag sila ng mga lalahok na paaralan sa harap ng pagbuti ng sitwasyon sa bansa.

Apela naman ng mga education advocate na siguruhin ang kaligtasan ng mga lalahok sa face to face classes.

