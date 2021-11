David Carlos, kampeon sa World Tour Abu Dhabi Masters Slam Dunk Competition

ABU DHABI - Nasungkit ni David Carlos ng team Philippines ang kampeonato sa katatapos na World Tour Abu Dhabi Masters Slam Dunk sa Kaser Al Amwaj Arena sa United Arab Emirates.

Kabilang ang team Philippines sa mga sumabak sa FIBA 3×3 World Tour Abu Dhabi Masters 2021 noong October 29 at 30, 2021.

Nakipagsagupaan sa finals si Carlos sa slam dunk competition laban kay Vadim “Miller” Poddubchenko ng Ukraine. Ipinamalas ng 5’8” Pinoy player ang kakayahan niyang lumipad laban sa no-look scorpion dunk ni Miller na may taas na 6’6.”

Ipinakita ni Carlos ang elevated windmill jam, scorpion dunk at ang over-three-people dunk na nagbigay sa kanya ng kampeonato.

Bukod sa titulo, inuwi rin ni Carlos ang premyong US$ 3,000 o PhP 150,618.

“Sobrang sarap. Sa ‘Pinas hindi ako makapag-training wala akong gym wala akong resources pero I kept pushing. Sobrang special sa akin ito. Dahil na rin sa mga Pilipino para akong nasa Pinas,” pahayag ni Carlos.

Ramdam ni Carlos ang init ng suporta dahil sa mga kababayan na nagbubunyi sa kanya sa arena.

“Thank you sa Tshirt. Laban, ang saya!” sigaw ni Ann Barcenas, OFW.

“We came here today to support the Philippine Basketball Team. It’s more than a game. We are so happy that our students got invited for the dance performance. And one more thing we want to talk about how our school have been part of the Filcom for basketball especially for the PBA. We brought the PBA in 2019 and we will again bring PBA to Dubai,” sabi ni Hamdan Al Ansari, Marketing Director, Far Eastern Private School.

Lubos din ang pasasalamat ng Pinoy players na nakipaglaban sa koponan ng Amsterdam at Serbia.

“Napakasarap ang experience namin dito sa Abu Dhabi, FIBA 3 x 3. Although hindi kami nakapasok sa quarter finals, pero ginawa naming yung best. Then ang sarap maglaro dito dahil grabe yung crowd specially yung Filcom dito sa Abu Dhabi,” sabi ni Chico Canete, team captain.

“Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng nanood dito sa Abu Dhabi sarap ng na-experience namin dito. Sobrang welcome ang pagdating namin dito lalong-lalo na sa mga Pilipino dito sa Abu Dhabi. Maraming salamat po talaga,” sabi ni Mark Jayven Tallo, Filipino basketball player.

Bagama’t hindi nakapasok sa main event ng 3x3 ang team Philippines, namayagpag naman ang bandera ng Pilipinas dahil sa tagumpay na nakuha ni Carlos bilang hari ng World Tour Abu Dhabi Masters Slam Dunk.

