Nang dumalo sina presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at Sara Duterte sa kasal nina Jed Patricio at Gianna Revilla sa farm sa Cavite ay umugong ang mga espekulasyong tatakbong magka-tandem ang dalawa sa pagkapresidente at bise presidente sa 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Hindi aatras si presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa pagtakbo sa pagkapangulo sa kabila ng mga espekulasyon ng pagbabago sa posisyon sa darating na halalan, at sa usaping puwede silang mag-term sharing ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

“Ang daming kumakalat na balita na ako raw ay aatras. May kilala ba kayo na Marcos na umatras? Wala 'yan sa ugali namin," ani Marcos, anak ni dating pangulo at diktador na si Ferdinand Sr., sa kaniyang pag-iikot sa Batangas ngayong Biyernes.

Noong 1998 ay umatras sa pagkandidato sa pagkapangulo ang ina ni Bongbong na si Imelda.

Nagkaroon din ng espekulasyon na maaaring bumaba si Marcos Jr. sa pagka-bise presidente o umatras kapag tumakbong presidente si Duterte-Carpio, na nanumpa sa Lakas-CMD matapos magbitiw sa partidong Hugpong ng Pagbabago.

Dating pinangunahan ni dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Lakas-CMD, at nagkaroon ng suhestiyon ang co-chairman ng partido na si Quezon Gov. Danny Suarez na magsalitan sa pagka-presidente at bise presidente sina Duterte-Carpio at Marcos Jr., sakaling silang dalawa ang manalo.

“Mataas ang resulta ni BBM sa mga lumalabas na survey, posible na ikonsidera ang term-sharing sa pagitan ni BBM at Mayor Sara… maganda na isang partido na lang," ani Suarez.

Tutol naman dito si Marcos Jr.

“That is not a good formula for stability. The reason why it’s six years is because we want some stability in the policies of government. And if we change government every three years, which is effectively what the term sharing scheme you’re saying will do then urong-sulong na naman tayo," aniya.

Una na ring nabanggit ng kaalyado ni Duterte-Carpio na si Hugpong ng Pagbabago secretary-general Anthony Del Rosario na tututulan ni Duterte ang usaping term-sharing.

Hanggang Nobyembre 15 tatanggap ang Commission on Elections ng substitution ng mga tatakbo sa halalan.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News