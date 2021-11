Nag-a-unload ng mga paninda ang ilang trabahador sa Divisoria, Manila noong Nobyembre 2, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Gagawin nang mandatory ng gobyerno ang pagpapabakuna para sa lahat ng eligible na manggagawa na nagtatrabaho sa mga lugar na may sapat na suplay ng bakuna, simula Disyembre 1.

Napagpasyahan ito ng Inter-Agency Task Force (IATF) bilang isang paraan para lalong mapataas ang COVID-19 vaccination rate sa bansa.

Pero nilinaw ni Palace spokesman Harry Roque na bawal maging dahilan ang hindi pagpapabakuna ng isang empleyado para masibak ito sa trabaho.

"Sa mga eligible na empleyado, maaring hindi sila matanggal sa trabaho, dahil lamang sa rason na hindi sila bakunado. Pero, kinakailangan nilang mag-undergo ng regular RT-PCR testing at antigen test, at their own expense," ani Roque.

Bukod dito, minandato rin ng IATF na kailangang fully-vaccinated ang mga eligible na worker sa mga nasa pampublikong transportasyon para magpatuloy ang kanilang operasyon.

"Isa pang measure ay hindi pagmarka ng absent sa lahat ng workers na mababakunahan sa oras ng trabaho, basta magpakita lamang ng proof ng confirmed vaccination schedule," ani Roque.

Ang mga pampubliko at pribadong establisimyento naman ay maaari nang mag-require ng vaccination cards sa kanilang mga customer at tanggihan ang indibidwal na walang kumpletong bakuna, kasama ang mga partially vaccinated kung maaari naman silang mabakunahan.

Pero nilinaw ng Palasyo na hindi dapat kasama dito ang mga frontline at emergency services na dapat tuloy-tuloy ang serbisyo na ibibigay sa lahat ng indibidwal - bakunado man o hindi.

Hinikayat din ng IATF ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensiya na bigyan ng insentibo ang mga bakunado gaya ng pagbibigay-prayoridad pagdating sa serbsiyo at programa ng gobyerno.

Tanging medical clearance lang o birth certificate ang mga dokumentong puwedeng ipakita ng mga hindi bakunado para mapatunayan kung bakit sila bawal mabakunahan.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News