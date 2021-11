Screengrab mula sa video ng Superbalita Cebu

MANILA— Nasunog ang dalawang barko na nakadaong sa Star Marine Shipyard sa Barangay Tayud, Consolacion Cebu pasado alas-11 ng umaga Biyernes.

Ang mga barkong nasunog ay ang Our Lady of the Sacred Heart—na may rutang Bato, Leyte at Ubay, Bohol—at ang Our Lady of Charity.

Ang dalawang barko ay pagmamay-ari ng Medallion Shipping Lines.

Ayon sa mga trabahante, unang nasunog ang ibabang bahagi ng Our Lady of the Sacred Heart, hanggang sa umabot ang apoy sa katabing barko na Our Lady of Charity.

Umabot sa ikalawang alarma ang sunog, ayon kay FO1 Analou Ramano ng Consolacion fire station.

— Ulat ni Vilma Andales