WalangPasok: Biyernes, Nobyembre 13

Residents wade through floodwater along F. Manalo St., Punta, Sta. Ana, Manila on November 12, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) -- Walang pasok sa mga lugar na ito ngayong Biyernes, Nobyembre 13, dahil sa pananalasa ng bagyong Ulysses.

LAHAT NG ANTAS

Inaasahan ng PAGASA na magtutuloy-tuloy pa ang pag-ulan sa mga nasabing lugar hanggang Huwebes ng hapon.

Ayon sa PAGASA, maikukumpara ang dami ng tubig ulan na hatid ni Ulysses sa bagyong Ondoy na ikinamatay ng 464 katao noong 2009.

Inaasahang lalabas ang bagyo ng Philippine area of responsibility sa Biyernes.

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na maaari pa ring magsuspende ng klase ang mga lokal na pamahalaan kahit kasalukuyang online ang pag-aaral at maraming work-from-home.

