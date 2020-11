TINGNAN: Mga plastic barrier sa Commonwealth Ave., itinumba ng hanging dala ng Ulysses

Itinumba ng malakas na hanging dala ng bagyong Ulysses ang mga plastic barrier sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City.

MAYNILA - Itinumba ng malakas na hanging dala ng bagyong Ulysses ang mga plastic barrier at steel fence sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City Miyerkoles ng gabi.

Sa kahabaan ng Commonwealth, may mga nagtumbahang steel fence ng ginagawang LRT Line 3 dahil sa malakas na hangin. Ilang plastic barriers din ang tinangay at itinumba ng hangin.

Sa Agham Road, may mga sanga ng puno na nasa center island na bumagsak din sa kalye. May maliit at malalaking putol na sanga ang kumain sa inner lane ng kalsada.

Wala namang sasakyang nabagsakan ng mga sanga ng puno rito, pero sa sa Project 7, sa kanto ng Calumpit at Bansalangin Street, may malaking puno na nabuwal at nabagsakan ang kotse na pag-aari ng pamilya Bagcus.

Ayon kay Alec Bagcus, bandang 10:30 Miyerkoles ng gabi nang makarinig sila ng malakas na kalabog na tila may bumagsak sa bubong at paglabas nila ng bahay, nakita nilang nabagsakan na pala ng puno ang kanilang kotse pero hindi naman tuluyang nakadagan sa kotse ang puno dahil sumabit pa ito sa mga kable ng kuryente.

Isinarado muna ang kalsada para maiwasan ang mga aksidente.

Itinawag na umano sa mga awtoridad ang insidente at hinihintay na ang mga line men ng Meralco para ayusin ito.

Sa hindi kalayuan sa may Calumpit Street, may motorsiklong natangay ng malakas na hangin sa Dangay Street at ito ay itinumba sa kalsada.

May mga umiikot namang barangay tanod at itinatabi ang mga kaya nilang itabi.

Kasalakuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito.

