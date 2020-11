Netizens hinahanap ang Pangulo sa gitna ng bayo ni Ulysses; Duterte sumagot

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Pinutakte ng netizens nitong Huwebes si Pangulong Rodrigo para alamin ang kaniyang kinaroroonan gamit ang #NasaanAngPangulo sa gitna at pagkatapos ng pananalasa ng bagyong Ulysses sa Luzon.

Viral sa social media ang nasabing hashtag na sinamahan ng batikos sa anila'y pagiging no-show ulit ni Duterte habang libo-libong Pilipino ang dumadaan sa delubyo dala ng bagyo.

Ang bagyo ay inilarawan ng weather bureau PAGASA na "mas maraming" ulan kaysa kay tropical storm Ondoy noong 2009 na nag-iwan ng higit 400 patay.

Matapos mag-trend ng hashtag ay biglang nagpakita si Duterte at nagbigay ng maikling public address.

Sinabi niyang lahat ng ahensiya ng gobyerno ay kumikilos na para tumugon sa mga pangangailan ng mga apektado ng bagyo.

"As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid and post disaster counselling. Rest assured the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you," aniya.

Sabi pa niya, gusto daw sana niyang makiisa sa mga binagyo pero pinipigilan daw siya para sa kaniyang kaligtasan.

"Gusto kong pumunta doon, makipaglangoy sa inyo, ang problema pinipigilan ako, kasi raw pag namatay ako, isa lang ang Presidente," aniya.

Sa huling ulat, 2 na ang naitalang patay dahil sa hagupit ni Ulysses.

Libo-libong pamilya naman ang lubog sa baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon dahil sa maraming ulan na ibinuhos ng bagyo.



–Mula sa ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News