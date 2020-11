Mga residente sa Rodriguez, Rizal nananawagan ng tulong

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nananawagan ng tulong na pagkain, tubig, at damit ang mga residente ng Kasiglahan Phase 1, San Jose sa Rodriguez, Rizal na naapektuhan ng malubha ng Bagyong Ulysses.

Ayon sa mga bakwit sa Kasiglahan National High School nitong Huwebes, ilan sa kanila ay hindi pa raw kumakain magmula Miyerkoles ng gabi.

May dumating naman na pribadong indibidwal na mga residente rin ng Rizal, at NGO na nagdala ng lugaw, tinapay, tubig at mga damit, pero limitado lamang at hindi lahat ay kayang bigyan.

Kapansin-pansing madilim sa evacuation center dahil walang generator, kaya’t walang ilaw. Nananatiling walang kuryente sa Kasiglahan at kalapit na lugar simula pa kagabi.

Residents light up candles in Kasiglahan 1, San Jose, Rodriguez, Rizal as power remains unrestored in the area.#UlyssesPH pic.twitter.com/f2gSx8JdWH — Ina Reformina (@InaReformina) November 12, 2020

Humupa na ang tubig baha sa malaking bahagi ng Kasiglahan, pero hanggang bewang pa rin sa Kasiglahan 1 K-2. Lubog sa tubig baha hanggang bubong ang mga bahay sa naturang lugar nitong Miyerkoles ng gabi dahil sa pagsasalubong ng dalawang ilog

Ayon sa mga residente, mas malala ang sinapit nilang delubyo ngayon kaysa noong ‘Ondoy’ noong 2009.

Maraming bahay ang natuklap ang bubong, at kahit humupa na ang tubig baha, puno naman ng putik ang loob ng mga ito.

Isa ang kumpirmadong patay sa lugar sa Kasiglahan.

Hirap pa rin sa komunikasyon hanggang sa mga oras na ito.--Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News

