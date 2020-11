Ilang mga residente ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal na stranded sa baha, nagpapasaklolo

MAYNILA - Nanawagan ng tulong ang ilang mga residente ng mga bayan ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal matapos silang ma-stranded sa kanilang mga bahay nang biglang tumaas ang lebel ng tubig.

Ayon kay Carmelita Libawat, residente ng Kasiglahan Village sa Rodriguez, lubog na sa tubig-baha ang mga bahay sa kanilang lugar.

Kasalukuyan silang nakikisilong sa kanilang kapitbahay, kung saan aabot sa 20 tao ang nasa ikalawang palabag ng bahay.

Bagama't hindi pa sila naabot ng tubig, patuloy pa umanong umaakyat ang tubig kaya kailangan na nila ng tulong para makalikas, lalo na't may kasama silang mga bata, senior citizen at PWD.

Mayroon dinumano silang kapitbahay na stranded sa katabing bahay na lubog na sa tubig-baha.

Dagdag pa ni Libawat, wala silang nakuhang anumang abiso mula sa mga opisyal ng barangay tungkol sa posibleng pagbaha sa kanilang lugar.

Hindi rin umano nila inasahan ang pagtaas ng tubig dahil maayos naman ang panahon buong araw.

Watch more in iWantTFC

Nagpasaklolo rin si Roland Villamin na residente naman ng Libis sa Rodriguez.

Bukod sa kaniyang pamilya, lubog na rin sa baha ang kanilang mga katabing bahay.

Nasa 17 tao ang kasama ni Villamin sa kanilang bahay, habang may iba pa umano silang kapitbahay na nangangailangan rin ng saklolo.

Aminado si Villamin na bahain ang kanilang lugar at may ilan silang mga kapitbahay na lumikas, pero hindi umano nila inasahan na tataas ang tubig at aabot sa ikalawang palapag ng kanilang bahay.

Watch more in iWantTFC

Samantala, may ilan dingmga residente ng Barangay Maly sa bayan ng San Mateo ang nangangailangan ng tulong.

Ayon kay Rhenyxz Lim, halos lubog na ang kanilang compound. Maswerte umano sila na mataas ang kanilang bahay at kasalukuyan silang nasa ikalawang palapag, pero ang ilan nilang mga kapitbahay ay nasa bubong na ng kani-kanilang mga bahay.

Dagdag pa ni Lim, bandang ala-1 ng madaling araw nang biglang tumaas ang tubig.

Watch more in iWantTFC

Nakikipag-ugnayan na ang Teleradyo sa Philippine Red Cross para sa agarang pagresponde sa mga biktima ng pagbaha sa Rizal.

Nauna nang nagbabala ang PAGASA na posibleng bumaha sa mga lugar na malapit sa Marikina River, Pasig River at Tullahan River.

Kabilang ang mga bayan ng Rodrgiguez at San Mateo sa mga lugar na binanggit ng PAGASA sa kanilang flood advisory.

Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa Rizal at Metro Manila, maging sa mga kalapit na lalawigan ng BUlacan, Cavite, Laguna at iba pa.