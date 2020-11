'Hangin humahagumo': Gen. Nakar, Infanta binaha dahil kay Ulysses

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Inaasahan na ng provincial disaster office ng Quezon na malaki ang magiging epekto ng kasalukuyang pananalasa ng bagyong Ulysses na nakapagtala pa ng tatlong landfall sa lalawigan.

“Ina-anticipate natin na marami po talaga ang maapektuhan dahil nung kasagsagan kanina malakas ang buhos ng ulan at hampas ng hangin at ramdam na ramdam po nila at humahagumo,” sabi ni Dr. Melchor Avenilla ng Quezon PDRRMO.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Avenilla na patuloy silang nakikipag-ugnayan para maabot ang bayan ng Patnanungan kung saan unang tumama ang bagyo sa kalupaan Miyerkoles ng gabi.

Walang kuryente at bagsak din ang linya ng komunikasyon sa Polillo Islands.

“Hindi naman buong probinsiya ang nawalan ng kuryente. Out of 41 LGUs namin, may 20 LGUs walang kuryente karamihan dito preventive lamang,” saad niya.

Posible umanong maibalik din ang supply ng kuryente sa mga bayan, maliban sa Polillo Group of Islands, General Nakar, Real at Infanta.

Mataas din ang lebel ng tubig ngayon sa bahagi ng General Nakar at katabing bayan ng Infanta.

“Mataas pa rin ang lebel ng tubig at ongoing po paglilibot ng counterparts sa local government unit at may team din po tayo na nandoon para alamin kung may mga kailangan pang ilikas,” sabi niya.

Paliwanag niya na nagkaroon sila ng maagang abiso para sa pagsasagawa ng preventive at forced evacuation sa mga residente.

“Hinikayat po sila na maging maagap para masiguro ang proper designation ng mga tao, ng community, kung saang evacuation center sila nararapat para masiguro po na ‘di magkakaroon ng overcrowding sa mga lugar na ito at para ma-ensure din ang health protocol na sinusunod natin,” dagdag niya.

Nakataas pa rin ang signal no. 3 sa northern at central portions ng Quezon kung saan inaasahan ang 121 hanggang 170 kilometers per hour na hangin sa loob ng 18 oras.

Huling namataan ang bagyo sa bisinidad ng bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija alas-4 ng madaling araw, ayon sa 5 a.m. ulat ng PAGASA.

May taglay itong155 kph na lakas ng hanging sa gitna at pagbugso na 255 kph.