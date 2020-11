Binatilyong nabagsakan ng puno sa Zambales sa kasagsagan ng Ulysses, patay

Nakatambay ang binatilyo, 15, at ang kaniyang pinsan nang lumakas ang hangin at mabagsakan sila ng puno. Pumanaw ang binatilyo habang nagpapagamot ang kaniyang pinsan. Photo Courtesy: Brgy. East Poblacion

MAYNILA - Patay ang isang binatilyo habang ginagamot naman ang kaniyang pinsan matapos mabagsakan ng puno ng mangga sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ulysses ngayong huwebes sa Palauig, Zambales.

Ayon sa tiyuhin ng mga biktima na si Jey Gregorio, nakatambay ang binatilyo, 15, at ang kaniyang pinsan, 26, nang lumakas ang hangin at mabagsakan sila ng puno bandang alas-4 ng madaling araw sa barangay East Poblacion.

"Sabi ko, lumabas na kayo diyan. Nu'ng bigla ho nag-brownout, bumagsak 'kako 'yung puno ng mangga, sabi ko kay misis ko. Lumabas po kami," ani Gregorio.

Dumating ang rescue team ng barangay, Bureau of Fire Protection at Philippine National police at saka naisugod sa ospital ang magpinsan.

Kalauna'y binawian ng buhay ang binatilyo habang inoobserbahan sa ospital ang kaniyang pinsan.

Nananawagan naman ang pamunuan ng barangay ng tulong sa pagpapalibing sa binatilyong nasawi.

Sa tala ng Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 269 pamilya mula Sta. Cruz, Botolan, Candelaria, at Palauig ang inilikas sa kasagsagan ng bagyo.

Ang namatay na binatilyo ang tanging casualty o namatay sa hagupit ng bagyo sa probinsiya.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News