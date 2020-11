Awtoridad iginiit na 'napaghandaan' ang Ulysses sa gitna ng mga panawagang saklolo

Eksena sa Felicidad Village sa Barangay Banaba, San Mateo, Rizal nitong umaga ng Nobyembre 12, 2020 matapos ang pagbahang dulot ng bagyong Ulysses. Retrato ni Larry M. Piojo

MAYNILA – Iginiit ng mga awtoridad na hindi sila nabulaga sa inaasahang hagupit ng bagyong Ulysses, sa gitna ng mga panawagang saklolo ng ilang taga-Metro Manila na lubog ngayon sa lagpas-taong baha.

"Patuloy ang paglilikas natin. Since yesterday (Miyerkoles) or even the other day, inililikas na ang ating mga kababayan especially doon sa traditionally naaapektuhan ng bagyo. We were not caught flat-footed dito sa event na ito," paninindigan ni Office of Civil Defense (OCD) deputy director for operations Assistant Secretary Casiano Monilla nitong Huwebes sa isang press conference.

Magdamag binayo ng matinding ulan at hangin dala ng bagyong Ulysses ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Nangyari ang ito isang linggo lang matapos ang pananalasa ng super typhoon Rolly.

Pero ayon kay Monilla, posibleng hindi nasunod ng ilang Pinoy ang panawagan ng mga lokal na pamahalaan.

"Kung minsan lang kasi, kapag nag-iikot ang local officials ay hindi kaagad sumusunod ang mga kababayan. Mas nagre-rely tayo kung ano ang ating nararamdaman," aniya.

Samantala, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na ipinakalat na nila ang kanilang disaster response units sa mga lugar na hinagupit ni Ulysses.

"The AFP through the Joint Task Force-National Capital Region (JTF-NCR) has deployed disaster response units in and around Metro Manila to assist local governments in rescuing and delivering aid to residents affected," anila sa press release.

Mas tututukan daw nila ang Marikina, kung saan maraming residente ang stranded na sa kanilang bubong matapos umapaw ang ilog doon bunsod ng magdamag na pag-ulan.

Sabi naman ni Interior Secretary Eduardy Año, kapit lang dahil parating na daw ang tulong.

"Kaya natin ito, malalampasan natin ito... Kaunting tiis at pasensya lang, help is on the way... Iyong mga kababayan natin na na-stranded, mga nasa bubong, 'wag kayong mag-alala. Parating na ang tulong. And'yan na iyong iba," anang kalihim.

Sa huling tala ng mga awtoridad, 1 na ang naiulat na patay dahil sa bagyong Ulysses.

Nauna nang sinabi ng weather bureau PAGASA na mas maraming ulan ang ibinagsak ni Ulysses kumpara kay tropical storm Ondoy noonh 2009.