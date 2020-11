'Ang bilis ng pangyayari': Ilang taga-Rizal idinetalye ang paglikas, pagbahang dala ng Ulysses

MAYNILA - Itinuturing ng ilang residente na kasing lala o baka mas malala pa sa bagyong Ondoy ang pagtama ng bagyong Ulysses sa isang bahagi ng bayan ng Cainta, Rizal.

Gabi hanggang madaling araw binuhusan ng ulan ang karamihan ng mga residente kung kailan tulog ang karamihan.

Residents of Kasiglahan Village in Rodriguez, Rizal evacuate as floodwaters rose around 2 AM. The Navarro family was able to save their 5 dogs. pic.twitter.com/ckNmNirhcO