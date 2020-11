50 nasagip mula sa gumuhong pader sa Maynila

Ayon kay Manila Mayor Chief of Staff Cesar Chavez, gumuho ang pader at bumagsak sa mga katabi nitong bahay kung saan ilang pamilya ang nakatira. Courtesy of Manila PIO



MAYNILA — Limampung tao ang nasagip matapos ma-trap ngayong Huwebes sa gumuhong pader sa Ermita, Maynila bunsod ng hagupit ng Bagyong Ulysses.

Nagtulungan ang Department of Public Services at Disaster Risk Reduction and Management Council ng Maynila para maisalba ang mga na-trap sa Barangay 668.

Bumigay ang pader at bumagsak sa mga katabi nitong bahay kung saan nakatira ang ilang pamilya.

Nahirapan ang rescue teams dahil sa malakas na hangin at ulan, pero wala namang nasaktan sa mga na-trap.

Nawasak naman ang 5 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo dahil sa malakas na hangin at hampas ng alon.

Halos maubos ang gamit ng residenteng si Ronald Padano.

"Bigla na lang tinangay 'yong bubong. Sinama na po pati dingding. Kaya napilitan na po akong ilikas mga anak ko," ani Padano.

Kabilang sa danger zones ng Maynila ang Isla Puting Bato at Baseco Compound dahil nasa Port Area ang mga ito.

Watch more in iWantTFC

Sa Rosauro Almario Elementary School naman nagpalipas ng magdamag ang halos 100 pamilya, kabilang si Evelyn Ronto.

Pero ayon kay Ronto, naiwan ang kaniyang mister sa Isla Puting Bato para magbantay ng kanilang bahay.

Dahil sa dami ng tao, napuno ang hallway ng paaralan at nahirapang ipatupad ang physical distancing bilang safety precaution laban sa pagkalat ng COVID-19.

Sa kasagsagan ng bagyo, umabot sa 1,033 pamilya o 4,176 indibiduwal ang inilikas sa lungsod.

Nasa 40 senior citizens at ilang kabtaaan naman sa Hospicio de San Juan ang tinulungan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na mailipat sa mataas na puwesto matapos pasukin ng baha ang lugar.

Nagkalat naman ang mga bumagsak na puno sa Roxas Boulevard, at nalubog sa gutter-deep hanggang knee-deep na baha ang ilang bahagi nito.

Dahil sa malakas na alon, inanod ang maraming basura mula Manila Bay at nagkalat sa artificial white sand beach.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News