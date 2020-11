50 katao na-trap sa gumuhong pader sa Ermita

Ayon kay Manila Mayor Chief of Staff Cesar Chavez, gumuho ang pader at bumagsak sa mga katabi nitong bahay kung saan ilang pamilya ang nakatira. Courtesy of Manila PIO

Nagsagawa ng rescue operation madaling araw ng Huwebes sa Santa Monica corner MH Del Pilar Street, Barangay 668, Ermita, Maynila matapos gumuho ang isang pader.

Ayon kay Manila Mayor Chief of Staff Cesar Chavez, gumuho ang pader at bumagsak sa mga katabi nitong bahay kung saan ilang pamilya ang nakatira.

Sa initial report ng Department of Public Services (DPS), nasa 50 katao ang na-trap at kasalukuyang nire-rescue nang ipost ang artikulong ito.

Pinangungunahan ng Manila DRRMO ang rescue operation kasama ang Manila Police District at DPS.

May kahirapan ang pagsasagawa ng rescue lalo’t pabugso-bugso ang ulan at malakas din ang hangin lalo’t malapit ito sa Roxas Boulevard.

Aalamin pa kung ito rin ang sanhi ng pagguho ng pader pero sa ngayon, naka-focus muna ang mga awtoridad na mailabas ang lahat ng mga residente.

Walang naiulat na nasaktan sa insidente, pero puspusan ang ginagawang rescue para mailabas na ang mga residenteng na-trap.

Dinala muna sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guidance, o Ermita church, ang nasa 50 residente sa lugar para may masilungan habang papalapit ang bagyo sa Metro Manila.

Watch more in iWantTFC