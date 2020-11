12 barangay sa Pasay, posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig ng flood control ng Makati

MAYNILA - Pinaghahanda ng mga lokal na opisyal ang mga residente sa 12 barangay sa Pasay City sa posibleng pagbaha bunsod ng pagpapakawala ng tubig sa isa sa mga flood control units ng Makati.

Pasay City LGU advised 12 bgys along waterways in Villamor, Maricaban, & Malibay to prepare for evacuation should water levels increase.



Makati flood control said it will release water at 2:30 AM, which will drain on Tripa De Gallina along the areas.



(📸:Pasay City PIO) pic.twitter.com/KVr4479xTV