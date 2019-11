3 nahulihan ng droga sa apartelle sa Makati

MAYNILA—Arestado ang isang lalaki at 2 babae matapos mahuling may droga sa loob ng apartelle sa Barangay San Isidro, Makati City.

Ayon kay Police Col. Rogelio Simon, hepe ng Makati City police, umiikot ang isang pulis nang mapansin niya ang isang lalaki sa kanto ng Rockefeller at Batangas St.

Nakabisikleta ang lalaki at may inabot sa isa pang lalaki. Nang lumapit ang pulis, nagulat ang 2 lalaki at nahulog sa kalsada ang isang sachet ng hinihinalang shabu.

Biglang nagtakbuhan ang 2 lalaki. Hinabol ng pulis ang isa na pumasok sa isang apartelle. Naabutan ng pulis ang lalaki at nahuli pa ang 2 babae na nagre-repack umano ng mga droga.

Nakuha sa 3 suspek ang 43 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P50,000.—Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News