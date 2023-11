MAYNILA — Inaresto ng pulisya ngayong linggo ang dalawang Chinese na itinuturong dumukot sa tatlong kapwa Tsino sa Bulacan.



Base sa kuwento ng mga biktima, hinarang ng mga kidnapper — dalawang linggo na ang nakararaan — ang kanilang sasakyan saka dinukot at dinala sa Bulacan, sabi ni Police Lt. Col. Jordan Santiago, hepe ng Meycauayan police.



At nitong hapon ng Biyernes, nakatakas mula sa isang bahay sa isang subdibisyon sa Barangay Pandayan sa Meycauayan ang isa sa mga biktima. Nakita siya ng rumorondang security guard ng subdibisyon at dinala sa police station.



"Sinabi po sa 'min na tumalon po itong Chinese sa third floor ng bahay. Nakatali po siya, naka-posas," ayon kay Santiago.



Agad nagsagawa ng joint follow-up operation ang mga awtoridad sa naturang bahay at nakita ang dalawa pang biktima na nakapiring at nakagapos ang mga kamay at paa. Naaresto din ng pulisya ang dalawang suspek na Chinese din.



Narekober sa lugar ang sasakyan ng mga biktima, kalibre 45, tatlong magasin, vise grip, at martilyo.



Nasugatan sa binti ang tumalon na biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. May nakitang mga pasa sa katawan sa dalawa pang biktima kaya dinala rin sila sa ospital.



Sabi ni Santiago, humingi ng ransom ang mga kidnapper kapalit ng pagpapalaya sa mga biktima.



Nahaharap sa kasong kidnapping, physical injuries, at serious physical injuries ang mga suspek, ani Santiago. Nakakulong sila ngayon sa Meycauayan Police Custodial Facility.

