MAYNILA - Plano nang irekomenda ng Department of Health (DOH) ang ilang pagbabago sa alert level system patungkol sa pandemya at ang mga nakasanayang restrictions nito.

Ayon kay Health officer-in-charge Maria Rosario Vergeire, irerekomenda na ng DOH sa Inter-Agency Task Force na paghiwalayin na ang alert level system at ang mga restriction na kaakibat nito.

"Ibig sabihin dapat ang alert level, ginagamit na lang natin para masabi kung ano 'yung risk level ng lugar. Parang storm signal na lang. Pero tatanggalin na natin kung ano ang restrictions dahil alam naman natin hindi na siya appropriate at this point," ani Vergeire.

Nagpapatuloy sa ngayon ang pababang trend ng COVID-19 cases sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.

Pero paalala ni Vergeire, patuloy na makakapagtala ng kaso ng COVID-19 ang Pilipinas.

Pero hindi gaya ng dati, hindi na dapat ito katakutan lalo't maraming paraan para maiwasan ang sakit gaya ng pagpapabakuna.

Patuloy ding inirerekomenda ng ahensiya ang pagsusuot ng face mask lalo na sa vulnerable population at ang mga balak mangaroling ngayong paparating na ang Pasko.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News