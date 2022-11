Tahimik na ang mga baril sa bayan ng Ungkaya Pukan, Basilan matapos magpatupad ng ceasefire sa lugar sa pagitan ng militar at Moro Islamic Liberation Front.

Pero nakaalerto pa rin ang mga sundalo at mga miyembro ng MILF na ilang metro lamang ang layo sa isa't isa.

Huwebes ng hapon ipinatupad ang tigil-putukan matapos pumagitna ang Joint Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities (CCCH) at pinirmahan ng magkabilang panig ang ceasefire agreement.

Setyembre nitong taon nang pakiusapan ng militar ang 114th Base Command ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) sa Ulitan, sa pamumuno ni Commander Huram Malangka, na lisanin muna ang kanilang komunidad dahil may nagtatago umanong "lawless elements" sa lugar.

Matapos ang isang buwan, pinabalik na ang ilan sa mga pamilya ng MILF pero hindi si Commander Huram at mga armadong tauhan nito.

Ayon kay Ungkaya Pukan Mayor Jomar Maturan, may nagpaputok ng baril matapos makausap ng mga awtoridad si Malangka kaya dito nagsimula ang gulo.

Habang patuloy ang resupply ng militar, nagreinforce din ang MILF mula sa ibang mga kampo sa kanilang kasamahan sa Ulitan.

Tatlo ang patay habang 15 ang sugatan sa panig ng militar, habang 8 naman ang nasawi sa MILF.

Miscommunication at problema sa koordinasyon umano ang naging sanhi ng madugong bakbakan.

"Ang gusto po namin may coordination. 'Yung gusto ng 64th Infantry Batallion at 18th IB na mag clearing para masatisfy nila 'yung gusto nila na may lawless elements dito, gusto namin may black and white galing sa CCCH," ani Rajan Abdurakman, deputy commander ng MILF 114th Base Command Guerilla Front.

Pinalala pa ang sitwasyon ng mga nagkalat umano ng disinformation.

Nagalit ang MILF sa impormasyong nagkatay ng baboy ang mga sundalo sa kanilang Madrasah, bagay na itinanggi ng militar.

Habang may ulat naman na kinuha ng MILF ang isang tangke ng militar at pinugutan umano ang apat na sundalo. Itinanggi naman ito ng MILF.

"'Di po totoo. 'Di namin gawin. May rules po na pag may ma-capture ka, 'di pwedeng patayin," ani Malangka.

Ang commander ng 114th Base Command na ngayo'y miyembro na ng BARMM Parliament na si Dan Asnawi, nanawagan sa lahat na irespeto kung anuman ang nasa peace agreement at huwag silang ituring na kalaban dahil parte na umano sila ng gobyerno.

"Dito sa Basilan, tahimik na ngayon. BARMM na ngayon. Ano pa? Ang (Moro National Liberation Front) at MILF may kasunduan. Kasama na ng gobyerno. Partner na tayo," aniya.

Sa gitna ng bakbakan, mahigit 1,800 pamilya mula sa anim na barangay ang apektado at ngayo'y nakikitira sa kani-kanilang kamag-anak.

"Gusto lang namin magkasunduan na sila para makauwi na kami," ani Andoang Abih, isang bakwit.

Inaalam pa ng pamahalaang lokal ang halaga ng mga nasirang bahay, paaralan at ibang struktura sa bakbakan.—Ulat ni Queenie Casimiro