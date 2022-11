Bato kinuwestiyon ang paglalathala ng KWF ng mga libro na umano'y subersibo

Si Sen. Ronald “Bato” Dela Rosa sa isang Senate hearing. Voltaire F. Domingo, Senate PRIB/File

MAYNILA—Naging mainit si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa sa pagtatanong kay Sen. Pia Cayetano na sponsor ng panukalang budget ng Komisyon ng Wikang Filipino na humihingi ng mahigit P80.640-milyon na pondo.

Naungkat kasi sa budget hearing ng Senado ang limang libro na una nang tinawag ng limang opisyal ng KWF bilang mga “subversive” documents.

Sabi ni Dela Rosa, nabasa na niya ang ilang bahagi ng mga librong ito ay kumbinsido siyang magdudulot lang ng galit sa gobyerno ang aral na nilalaman ng mga ito pero naabuso aniya ng mga kalaban ng gobyerno.

“Alam ko ang sagot na naman ng mga academician is academic freedom. The most abuse term by the left yung academic freedom. Actually, these people are using academic freedom to redestroy the real essence of academic freedom. Bakit nila tuturuan yung ating mga kabataan na para maging subversive through these books?" sabi ni Dela Rosa.

Huwag nating bigyan ng mga reading materials na subersibo na makadevelop sa kanila ng ugali na nagaglit sa gobyerno binasa ko yung ibang portion ng libro ako talagang ang bata na magbabasa doon magkakaroon ng hatred towards the government dahil pinapakita doon na abusado ang gobyerno,” aniya.

Una nang nag-isyu ng memorandum ang Komisyon na pirmado ang lima sa walong Commissioner nito noong Agosto 9, 2022 na nagbabawal sa paglilimbag ng mga librong “Teatro Pulitikal Dos” ni Malou Jacob; “Kalatas: Mga Kuwentong Bayan at Kuwentong Buhay” ni Rommel Rodriguez; “Tawid Diwa sa Pananagisag” ng National Artist na si Bienvenido Lumbera; “Ang Bayan, ang Manunulat, at ang Magasing Sagisag sa Imahinatibong Yugto ng Batas Militar 1975-1979” ni Dexter Cayanes; “May Hadlang ang Umaga” ni Don Pagasura at “Labas: Mga Palabas sa Labas ng Sentro” ni Reuel Aguila.

Hindi kasama sa mga lumagda sa nasabing memorandum ng komisyon ang chairman nito na si Dr. Arthur Casanova at dalawa pang commissioner.

Sabi ni Cayetano, dahil binawi na ng tatlo sa limang commissioner ng KWF ang kanilang pirma sa naunang memorandum na nagbabawal sa paglalathala ng nasabing mga libro, balik na ulit ang mga ito sa merkado.

Sabi ni Cayetano, bagama't wala siyang personal na alam kung bakit kinailangang maglabas ng memoramdum laban sa nasaing mga libro ang isa sa nakikita nilang dahilan noon ay ang pulitika.

“Bakit nagkaganon? Wala pong personal knowledge ang chairman dahil hindi naman siya kasama doon sa pumirma sa pagkakaalam niya ay mayroong namumulitika doon sa usaping 'yun,” ani Cayetano.

Kaya natanong tuloy ni Sen. Koko Pimentel kung ano ba ang tunay na mandato ng KWF. Sabi ni Cayetano, ito ay para sa pagpapa-unlad ng wika ng Pilipinas at hindi para makialam sa usapin ng pulitika.

Aminado ang chairman ng komisyon na watak-watak ang mga opisyal ng kanilang tanggapan sa ngayon pero tuloy lang ang kanilang pagiging propesyunal sa kanilang mga trabaho.

Sabi ni Dela Rosa, wala siyang personal na isyu sa mga nasa likod ng paglilimbag ng umano’y mga subersibong libro o sa mga opisyal ng KWF. Siya pa nga umano ang nagrekomenda kay Casanova na maging chairman ng komisyon ng wikang Filipino noon.

Binigyang diin ni Dela Rosa na bilang ama, ayaw niyang mapasama ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagbabasa ng ganitong mga uri ng libro na kalaunan ay magrerebelde na rin sa gobyerno.

“Ano bang klaseng programa 'yan? Tayo dapat, it is incumbent on our part dito sa Senado na pigilan yan, mga bagay na 'yan dahil hindi tayo papayag na maging rebelde 'yung mga anak natin aakyat sa bundok dahil sa brainwashing na nangyari doon sa eskwelahan through these books, through these reading materials. Pasensiya na for my outburst of emotion dahil ayaw na ayaw ko talaga mangyari yan,” ani Dela Rosa.

Binigyang diin naman ni Sen. Risa Hontiveros na maraming mga aktibista ang hindi naman mararahas kahit pa nakakabasa ng mga librong kritikal sa gobyerno .

Importante aniya ang tamang paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak.

“Alam po natin na ang wika, na 'yun po yung teritoryo ng Komisyon at 'yung life of the mind natin doon, 'yung isang larangan kung saan pinakamalaya at dapat manatili tayong malaya bilang mamamayan. Marami pong aktibista na active non-violent, hindi po nag-aarmas. Higit pong maigi kung wala pong bina-ban na mga aklat, magpakasigasig tayong mga magulang ang mga guro. Lahat ng responsableng adults na ilaban at ipanalo ang mga superior na idea hindi sa pamamagitan ng pagba-ban pero sa paggabay at sa paghubog sa kritikal na pag-iisip,” ani Hontiveros.

Aminado ang KWF na gastos ng gobyerno ang pag-iimprenta ng mga librong ito na ipinamimigay sa ibat-ibang ahensiya ng pamahalaan at ang iba ay ibinebenta naman sa murang presyo para may dagdag na pondo ang kanilang tanggapan.

Si Pimentel, binigyang diin na matagal nang ibinasura ang Anti-Subversion Law kaya walang usaping ligal at hindi bawal ang paglalathala ng mga kinukuwestiyong libro.

“It has not been stated officially … What we know is that since the 1990s, the Anti-Subversion Law has already been repealed. So maybe ... the legal officer (can) double check our opinion, our research. It’s a statement of fact that the Anti-Subversion Law has long been repealed,” ani Pimentel.

Pero sabi ni Dela Rosa, hindi ligalidad ang kanyang isyu kundi ang magiging epekto ng mga librong ito sa mga kabataan makakabasa nito para magrebelde at kalaunan ay maging mga miyembro ng makakaliwang grupo na kalaban ng gobyerno.

Sa kabila nito, inaprubahan din sa plenaryo ang panukalang budget ng KWF.