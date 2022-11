Abaca at piña fiber ibinibida ng up-and-coming Pinay fashion designer sa Norway

OSLO - Isang Pinay ang nakikila ngayon sa larangan ng fashion design sa Norway dahil sa kanyang mga disenyong gawa sa telang abaca at piña.

Likha ng Cebuanang si Mayeth Codoy ang mga kasuotan na kakikitaan ng disenyong Filipino gamit ang mga tradisyunal na tela.

Mayeth Codoy (gitna). Photo courtesy of Instagram/ MYET.NO & Emmelot Grace Photography

Pitong taon nang naninirahan sa Norway si Codoy kung saan gumagawa sila ng pangalan.

‘’Siguro yung mama ko ang nagbigay ng motivation sa akin na ipagpatuloy yung ginagawa ko ngayon which is, isa yung pagtatahi, kasi yun na ang nakagisnan ko simula nung bata pa kami,’’ wika ni Codoy.

Sa kuwento ni Codoy, hindi inaasahang may nakapansin sa kanyang mga likha nang nagpaayos ang isang Norwegian couple ng kanilang sofa.

Bumilib sila sa tahi at serbisyo ni Codoy. Ang mag-asawang Norwegian ang tumulong sa kanya para makapag-aral siya sa isang fashion school sa Norway.

At hindi naman binigo ni Codoy ang mag-asawa dahil pinagbuti niya ang kanyang mga disenyo at pananahi. Dahil sa kanyang galing, naimbitahan si Codoy sa isang fashion show at exhibit na ginanap sa Paris, France noong September 2021.

“Kasi gusto ko ma-introduce sa European market yung sariling fabric natin sa Pilipinas, which is abaca and pineapple (fiber)’’ sabi ni Codoy.

Photo: Instagram/ MYET.NO

Noong June 2022 naimbitahan rin siyang itanghal ang kanyang mga gawa sa isang mini fashion show para sa okasyon ng diplomatic reception ng Philippine Embassy sa Norway.

Photo: Instagram/ MYET.NO

‘’Nung nag-exhibit ako sa Philippine Embassy, doon nakilala ang mga gawa ko, gawa (ang tela) mula sa abaca at pineapple,’’ kuwento ni Codoy.

Photo: Instagram/ MYET.NO

Payo ni Codoy sa mga gustong maging fashion designer: ‘Sa mga aspiring designer, kailangan meron silang determination sa mga ginagawa nila at focus sa anong gusto nila.”

Photo: Instagram/ MYET.NO

Photo: Instagram/ MYET.NO

Pinaghahandaan naman niya ngayon ang fashion week for Asia Pacific na gaganapin sa Estados Unidos sa darating na May 2023 kung saan imbitado siya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Norway, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.