Pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga kabataan sa FilOil Flying V Center sa San Juan City. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Inirekomenda na ng vaccine expert panel na maaaring magkapareho o homologous at magkaibang brand o heterologous ang ibakuna bilang booster shot kontra COVID-19.

Pero ayon kay vaccine expert panel member Dr. Rontgene Solante, nasa Food and Drug Administration na ang bola kung bibigyan ng emergency use authorization ang booster brands.

"Ang magiging determinant diyan kung homologous ba o heterologous will be the vaccines that will be available kasi kung limited 'yung mga bakunang available then we have to go which among these vaccines na puwede nating ibibigay because we have surplus of supplies of these vaccines," ani Solante.

Sinabi ng Department of Health na asahang sa susunod na taon na mababakunahan ang mga mamamayang hindi health care worker o walang health risk.

Nagbabala naman ang OCTA Research na humihina ang bisa ng bakuna sa loob ng 6 hanggang 8 buwan kaya kakailanganin ang booster shots para maiwasan ang muling pagsipa ng COVID-19 cases sa bansa.

Pero paalala naman ng DOH na wala pang dapat ipangamba.

"Hindi po natin dapat magkaroon ng ganitong fear, kasi up until now, experts are reassuring us that whatever vaccines that you have received, even March pa kayo nag-umpisa or April, it's still effective against severe diseases and deaths," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Aminado naman ang mga eksperto na marami na ang nagpaturok ng booster shots galing sa pribadong sektor.

Pero maaaring may implikasyon ito, ayon kina Vergeire at Solante.

"I don't see any legal implications 'no? Halimbawa kung may mangyayari du'n na nagbibigay sila booster at may adverse reaction at kailangan silang i-admit, then di sila maku-cover ng indemnification because wala pang EUA amendment for that," ani Solante.

Ayon naman kay Vergeire, bawal ang pagkuha ng booster shots sa ngayon, at posibleng may paglabag din na haharapin ang pribadong sektor sakaling magkaroon ito ng masamang epekto.

"Unang una that is not allowed, that is a violation... I understand you procured that, that is your money but that is still not allowed, unang una wala pa 'yang emergency use authority, (if) something happens, the accountability will be with the private sector and not with government," aniya.

Ayon sa datos mula Miyerkoles, may mahigit 30 milyon nang nabakunahan ng second dose at single-dose COVID-19 vaccines, na 39.51 porsiyento ng target para makamit ang herd immunity.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News