Sara Duterte lumipat sa Lakas-CMD; hinalang substitution mas tumindi

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ganap nang lumipat si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa partidong Lakas-CMD, isang pangyayaring tinitingnan ng ilan na maaaring tulay para makapag-substitute candidate siya at makalahok sa national race sa Halalan 2022.

"Tonight, I formally became a member of Lakas-CMD," ani Duterte-Carpio sa isang Facebook post.

Nangyari ang panunumpa niya sa Cavite, kung saan siya dumalo sa isang kasalan na pinuntahan din ng ilang may malalaking pangalan sa politika.

“The officials and members of Lakas-CMD are elated to welcome Davao City Mayor Sara Duterte as new member of our party," ani Leyte 1st Dist. Rep. Martin Romualdez, presidente ng Lakas-CMD.

Watch more on iWantTFC

Bago nito, nakita muna si Duterte-Carpio sa Balesin para dumalo sa kaarawan ni Speaker Lord Allan Velasco. Doon niya isinapubliko ang kaniyang pagbibitiw sa regional party na Hugpong ng Pagbabago, na itinatag niya noong 2018.



"It is with profound sadness that I hereby tender my resignation from our beloved party," aniya.

Hindi naman maiwasan ng ilang presidential aspirant na mapakamot-ulo sa hakbang ni Duterte-Carpio.

"Inaaliw na naman tayo, parang pelikula. Andaming characters pero isa lang ang bida. Andaming moves para i-build up 'yung climax. Sa dulo, resolbahin natin ito sa kanilang pananagutan," ani Leody de Guzman, isa sa mga tumatakbo sa pagkapangulo.

Sa ngayon, nakabantay ang marami sa susunod na galaw ni Duterte-Carpio, lalo't ilang araw na lang ay Nobyembre 15 na, ang deadline para sa substitution ng mga kandidato.

—Ulat nina Joyce Balancio at Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News