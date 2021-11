Watch more on iWantTFC

Nakapagtala ang Pilipinas noong Miyerkoles ng 4.3 positivity rate, ayon sa Department of Health, base sa bilang ng mga sumailalim sa RT-PCR test noong Lunes.

Ang positivity rate ang bilang ng mga nagpopositibo mula sa kabuuang bilang ng mga nagpa-test na naitala sa isang lugar. Sinusukat nito ang antas ng hawahan ng COVID-19.

Base sa World Health Organization guidelines, kung mapapanatili ng isang bansa na mababa sa 5 porsiyento ang positivity rate nito sa loob ng 2 linggo, masasabing "under control" na ang pandemya sa lugar.

Ayon pa sa OCTA Research, mas maganda na ang contact tracing at testing ngayon kompara noong nakaraang taon, lalo na sa National Capital Region (NCR).

"Based on LGUs (local government units) we are working on, the contact tracing has improved by 30 percent. Contact tracing is really good right now, testing is good at least in NCR," ani OCTA fellow Guido David.

"Testing, tracing, and isolation facilities need to be expanded outside of NCR... Budget for contact tracing has to be sustained throughout this year and next year," sabi naman ni OCTA fellow Ranjit Rye.

Pero ayon maman sa health advocate na si Dr. Tony Leachon, nahatak lang ang numero dahil sa mababang positivity rate sa NCR.

Nagpaalala naman ang OCTA Research na kailangan pa ring maging maingat lalo na kapag lumalabas para manatili ang pagbaba ng datos sa COVID-19.

"We're still not out of the woods. We still have to be careful when going out, practice minimum health standards to maintain these trends. I'm not saying there would be a reversal but it could happen if we're not careful," sabi ni David.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 1,974 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 2,811,248 kaso, kung saan 28,660 ang active infections.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News