MAYNILA— Nadagdagan pa ngayong Huwebes ang grupo ng mga manggagawang tutol sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na puwedeng tanggihan ng mga employer ang mga aplikante sa trabaho kung hindi pa bakunado kontra COVID-19.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Julie Ann Gutierrez ng grupong Kilos na Manggagawa na labag sa batas ang pahayag ng pangulo.

Ang kakulangan sa supply ng bakuna, lalo na sa mga lalawigan, aniya ang dahilan kaya maraming manggagawa ang hindi pa bakunado.

"Nakakalungkot na mismong presidente pa, naisip niya 'yong karapatan ng employer pero hindi niya naisip 'yong karapatang magtrabaho at mabuhay ng mga manggagawa," ani Gutierrez.

"Patuloy kaming nananawagan sa libreng bakuna, lalong-lalo na [para] sa mga manggagawa sa probinsiya na gusto nang makaluwas at makapagtrabaho," dagdag niya.

Nanawagan naman ang Federation of Free Workers (FFW) na intindihin ang kalagayan ng mga manggagawa.

Sa halip na parusahan, dapat umanong tulungan ang mga manggagawa.

"Hindi dapat ma-penalize 'yong manggagawa. Sila na nga iyong naagrabyado, nahuli sa bigayan ng bakuna, sila pa 'yong 'di magkakaroon ulit ng trabaho," sabi ni FFW Vice President Julius Cainglet.

Nauna nang sinabi ng Trade Union Congress of the Philippines na nakasaad sa COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na hindi dapat gawing dagdag na requirement ang vaccine card sa trabaho.

Sa panayam din ng Teleradyo, sinabi naman ni Labor Secretary Silvestre Bello na desisyon ng employers kung sino ang gusto nilang tanggaping empleyado.

Pero ibang usapan kung hired na ang empleyado dahil hindi puwedeng sibakin sa trabaho ang mga empleyadong ayaw magpabakuna, ani Bello.

"'Pag tinanggap mo na, naging empleyado mo na, hindi mo puwedeng sabihing magpabakuna ka kundi tatanggalin kita... Ilegal na po 'yon kasi may security of tenure na 'yong ating empleyado," anang kalihim.

Sa talumpating ipinalabas noong Martes, sinabi ni Duterte na ilegal ang pagtanggal sa mga manggagawang hindi bakunado pero puwede namang tanggihan ang mga aplikanteng hindi pa naturukan laban sa sakit.

Naniniwala si Duterte na paraan lamang ito para maprotektahan ng mga employer ang kanilang mga negosyo at kasalukuyang tauhan.