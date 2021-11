Ilang party-list groups, nagpalit ng mga nominee para sa Halalan 2022

MAYNILA - Pumunta sa punong tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros sa Maynila ang Ilang party-list groups ngayong Huwebes para magpalit ng kanilang opisyal na nominee sa Halalan 2022.

Kabilang sa mga naghain ng withdrawal at substitution ng kanilang mga nominees ang Ang Pamilya Party-list at ACP Party-list.

Iniurong ng Ang Pamilya Party-list ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng lahat ng kanilang limang nominees at pinalitan ng bago.

Ang mga orihinal na nominee ng Ang Pamilya Party-list ay ang sumusunod:

1. Sheen Arnulfo

2. Romualdo Reyes

3. Maria Jocelyn Barles

4. Justin Gaddi Baula

5. Ramona Barrios Fomentos

Pinalitan sila ng mga sumusunod:

1. Mariano Michael Del Monte Velarda

2. Wharton Rodriguez

3. Wilfredo Bayson Villarama

4. Crisanto Villamin

5. Rafael Calzado Delos Reyes

Apat sa limang nominee ng ACP o Anak Central Party ang pinalitan naman ng grupo.

Sabi ni Anthony Astillero na dating second nominee ng partido, kakandidato sa lokal na posisyon ang iba nilang mga nominee.

First Nominee ng grupo si Leila Buan mula Porac, Pampanga.

Pinapapalitan din ng grupo ang kanilang pangalan sa Comelec.

“The name of the party is ACP Party-list... But we have a pending motion for reconsideration for the change of name because we are representing the homeowner, the reason why we changed the name ACP to Home Owner Party-list. So we're just waiting for the decision to be approved. We change the nominee from 2nd to 5th, the reason why is running for local, so concentrate their candidacy for local elections,“ ani Astillero.

Ang mga bagong nominee ng ACP Party-list ay sina:

1. Leila Santos Buan

2. Aizel Perez Buenaventura

3. Mary Beth Morales

4. John Eric Soriano

5. Lourdes Aquino

Ang withdrawal at substitution ng mga kandidato sa May 9, 2022 ay pinapayagan ng Comelec hanggang Lunes, Nob. 15.

