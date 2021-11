Higit 200 nais ipadeklarang nuisance candidates ng Comelec

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Higit 200 na naghain ng kandidatura para sa pangulo, vice president, at senador ang balak ipadeklarang "nuisance candidates" ng Commission on Elections (Comelec).

"For the position of president meron pong 82 petitions na finile ang Comelec, 15 for vice president, and 108 for those who filed for senator," ani Comelec Education and Information Department Director Elaiza Sabile-David.

Sumatutal, 205 ang gustong gawing nuisance candidates ng Comelec sa 299 na naghain ng kandidatura sa national positions.

Target ng Comelec na ilabas sa Disyembre ang opisyal na listahan ng mga kandidato.

Samantala, inaasahan ring bubuhos pa ang disqualification cases laban sa ilang politiko.

Ilang party-list naman ang naghain ng withdrawal at substitution ng nominees nitong Huwebes.

Nagbabala rin ang Comelec na may parusa sa sinomang lalabag sa ilalabas na "new normal" guidelines para sa kampanya na pormal na magsisimula sa susunod na taon.

Layon ng guidelines na maiwasan ang hawahan sa gitna ng pandemya.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News