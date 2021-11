Grand prize sa 2021 Busan choral festival & competition, nasungkit ng Filipino choral group

SOUTH KOREA – Tinanghal na grand prize winner ang Jose R. Gullas Visayas Chorale, isang Filipino chorale group sa 2021 Busan Choral Festival & Competition. Sa panayam ng programang Good Job ng Teleradyo sa Choir Master na si Anna Tabita-Piquero, ibinahagi niya ang kanilang winning piece na “Dindikan,” isang original compositional adaptation mula sa pamosong Filipino composer na si Saunder Choi.

Tinanghal na grand prize winner ang Jose R. Gullas Visayas Chorale sa 2021 Busan Choral Festival & Competition

“They just requested a virtual choir video na something positive lang…yung theme. Dindikan po. We wanted to show the Philippine culture. Dindikan kasi is a Maguindanao poem, and Saunder Choi set it into music. So ang meaning niya: if I were a bird, I would fly with the wind, and leave my sorrows behind. Tapos yung inisip pa naming birds, since Maguindanao, and part of the Philippine culture is the Sarimanok. So, we wanted to show it, the legend of the Sarimanook. Yung from a person, nagta-transform into a bird…it’s a bird of good fortune,” kuwento ni Tabita-Piquero.

Matatandaang isang young Filipino composer naman ang tinanghal na grand prize winner sa 2021 Busan Choral Composition Competition, na isang kategorya sa competition na sinalihan ng Jose R. Gullas Visayas Chorale. Pinarangalan si Ryle Nicole Custodio bilang First Place Winner sa kategoryang Composition Comepetition gamit ang kanyang piyesang “Tagu-taguan” na hango sa tradisyunal na laro ng mga bata Pinoy.

Hindi talaga matatawaran ang galing at talento ng mga Filipino pagdating sa sining ng pag-awit at paglikha ng musika.

“There were 16 data participants..It’s an international competition and choirs from all over the world ang nag-participate doon sa Busan. There were about three Philippine participants. Kanya-kanyang creation ng virtual choir video,” ani Tabita-Piquero.

Si Choir Master Anna Tabita-Piquero (middle) kasama ang mga miyembro ng Jose R. Gullas Visayas Chorale

Ayon kay Tabita-Piquero, naging challenging sa kanila ang pagbuo ng kanilang piyesa sa gitna ng COVID-19 restrictions. May tatlumpong miyembro ang kanilang chorale group at hiwa-hiwalay silang nag-record ng kanilang mga awit gamit ang standard guide at binuo na lamang nila sa post production o editing.

“Instead na the choir will die na lang, talagang binuhay namin. So virtual na lang. Actually kahit 100, kaya. Kahit nga nasa abroad ka, kaya mong mag-record…

Sa sobrang busy ng mga tao, we asked kung ilan ang gustong mag-participate, wala namang limit…fortunately, 30 naman yung mukhang kaya…Nasa protocol na hindi puwedeng maggather. So kanya-kanyang bahay talaga…Gumawa kami ng guides. Tapos inayos ang guides para gayahin na lang nila. Kanya-kanyang record,” pagbabahagi ni Tabita-Piquero.

Maging ang kanilang music video na isinumite sa kompetisyon ay bunga ng collaboration ng kanilang grupo:

"Yung conceptualization, sa amin yun, sa choir. Mainly sa akin yung storyboard. And then we contributed together kung paano siya ipapakita. And then after the storyboard was made, nag-hire kami ng video editor to execute the storyboard.”

Ayon kay Tabita-Piquero, posible pa ring pag-isahin at pagsama-samahin ang mga tinig ng mga Pilipinong mang-aawit sa kabila ng pandemic limitations:

“Marami talaga sa atin ang kumakanta. And known tayo all over the world na magagaling kumanta. And kung gusto n’yo talagang magsama-sama as singers…Record lang ng record sa bahay. Parang karaoke then pagsasamahin na lang. Kumanta tayo di ba, baka mas maraming tayong awards na maiuwi para sa ating bansa.”

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.