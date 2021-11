Inalis na ng lokal na pamahalaan ng Catbalogan City sa Samar ang kautusan hinggil sa pagsusuot ng face shield.

"Face shields shall no longer be required upon entering business establishments, private and government offices as well as visitors of all other public/open spaces," ayon sa Executive Order No. 11-002 Series of 2021 na pinirmahan ni Mayor Dexter Uy kamakailan.

Ang mga turista at mga residenteng bakunado na papasok o uuwi sa siyudad ay hindi na rin kailangan dumaan sa Travel Coordination Policy.

Sa ilalim din ng kautusan, ang mga establisyemento ay mananatili sa limited capacity ang operasyon. Kailangan na bakunado rin ang mga empleyado at ang mga customer na papapasukin dito.

Para naman sa mga non-contact sports, kailangan din sundin ang minimum health protocols at kailangan fully-vaccinated ang maglalaro.

Mag-iikot ang Joint Inspection Team (JIT) para makita kung nasusunod ang nakapaloob sa kautusan.

Pero kahit niluwagan na ang mga polisiya kontra COVID-19 payo pa rin na sundin ang pagsuot ng face mask social distancing.

Epektibo pa rin ang paggamit ng QR Code Scanning sa bawat gusali at mga opisina habang ang sektor ng transportasyon ay mananatiling 50 percent capacity.

- Ulat ni Ranulfo Docdocan