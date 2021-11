Wala nang pasyenteng nakaadmit sa St. Dymphna isolation facility sa Imus, Cavite sa unang pagkakataon. Michael Delizo, ABS-CBN News

CAVITE — Sa unang pagkakataon mula umpisa ang pandemya, wala nang pasyente sa isolation facility sa Imus City, ayon sa isang opisyal nitong Huwebes.

Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Dr. Cherrie Lyn Tumilba-Boque, ang medical director ng St. Dymphna COVID-19 isolation facility, na nagsimulang bumaba ang bilang ng mga pasyente noong Oktubre hanggang sa tuluyang ma-discharge lahat nitong Martes.

Nananatili naman umanong operational ang pasilidad na may 200 kama para tumanggap ng gustong mag-quarantine.

Habang walang pasyente, inilipat muna ang mga empleyado sa pasilidad sa ospital.

“Operational pa rin ‘yung ating facility but the manpower was directed to the hospital as of the moment na walang pasyente para makatulong sa mga admitted COVID patients,” ani Tumilba-Boque.

Sa Dasmariñas City, itinigil na ng lungsod ang pag-renta sa anim na hotel na naunang ginamit bilang isolation facility.

Sa ngayon ay ginagamit na lang ang Mega Isolation Facility ng lungsod na may 176 kama, pero dalawa na lang ang pasyente.

“Puwede ngang tigiisa silang building eh kung gusto nila,” ani Dr. Cynthia Cristobal, ang city health officer ng Dasmariñas.

Parehas din ang sitwasyon sa bayan ng Tanza kung saan isinara na rin ang ilang isolation facility.

“Actually ‘yung isolation facilities namin apat, minerge na namin ngayon sa isa. Konti na lang ‘yung naka-admit tapos meron kaming mga ilang nasa bahay, pero controlled na ‘yung cases and hopefully tuloy-tuloy siya. Nasa active surveilance pa rin kami, advocacy on prevent, detect, isolate,” ani Dr. Ruth Punzalan, municipal health officer ng Tanza.

Samantala sa Pasay City, isa na lang sa limang isolation facility na itinayo ng lokal na pamahalaan ang operational.

Sa 96 kama sa SM MOA isolation facility, 12 lang ang okupado mula nitong Miyerkoles, ayon sa public information office ng Pasay.

Sa General Santos City, nababahala si Dr. Lalaine Calonzo, ang assistant health officer at pinuno ng City Epidemiology and Surveillance Unit ng lungsod, sa posibilidad na may ilang indibidwal ang hindi ipinagbibigay-alam sa kinauukulan kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19.

May ilan din aniya na nagpo-positibo sa antigen test pero hindi na sumasailalim sa RT-PCR test kaya hindi sila naisasama sa bilang ng kumpirmadong kaso.

“If they don’t have the confirmatory test, hindi na sila nagiging part doon sa ating confirmed cases dahil hindi naman natin iyon naita-tag,” saad ni Calonzo.

“Iniisip nila na ‘pag rapid antigen positive kami, almost 99 percent positive sila sa RT-PCR so mata-tag sila.”

Ayon kay Dr. Bernadett Velasco, ang operations manager ng One Hospital Command Center, mas madali na ngayong humanap ng mga ospital at isolation facility sa mga nagnanais magpa-admit.

“It’s easier now because mababa ‘yung utilization rate ng mga hospitals and even the isolation facilities,” saad ni Velasco.

Nasa 150 tawag kada araw na lang umano ang dumarating sa command center, higit na mababa sa peak na 800.

Sa tala ng Department of Health nitong Miyerkoles, 32 porsiyento ng higit 20,000 kama sa mga isolation facility sa buong bansa ang nananatiling okupado.