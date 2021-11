MAYNILA - Maaari nang makasakay ang mga commuter ng bus sa EDSA Buendia sa Makati.

Ito’y matapos buksan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nitong Huwebes ang footbridge patawid sa istasyon ng EDSA bus carousel sa gitna ng highway.

MMDA opens new footbridge leading to an additional EDSA bus carousel station at Buendia in Makati.



Pedestrians can access it from Makati Avenue or the southbound exit of the MRT Buendia station. pic.twitter.com/3GD1mVaqJg