Inaprubahan ngayong Huwebes ni Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng COVID-19 alert system sa buong bansa.

Sa ngayon kasi, sa ilang rehiyon pa lang umiiral ang 5-level system, na ipapalit sa mga community quarantine status at nagtatakda ng mga COVID-19 restriction.

Ayon sa executive order (EO) na pinirmahan ni Duterte, makakatulong ang sistema sa pagbubukas ng ekonomiya habang pinangangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Magkakaroon ng 4 na phase o bahagi ang pag-roll out sa alert level system sa buong bansa, ayon sa EO.

Ang mga lugar kung saan ipinapatupad na ang sistema ang mga kasali sa first phase.

Phase 1: NCR, Region 3, 4-A, 6, 7, 10, and 11

Phase 2: Regions 1, 8, and 12

Phase 3: Regions 2, 5, 9

Phase 4: Cordillera Administrative Region, Region 4-B, Region 13, Bangsamoro

Maaari umanong umpisahan ang Phase 2 ano mang oras na maging epektibo ang EO ni Duterte pero hindi dapat lalampas ng dulo ng Nobyembre 2021.

"The succeeding phases shall then commence every week thereafter until full nationwide implementation," dagdag ng EO.

Habang hindi pa isinasailalim ang isang lugar sa alert level, mananatili muna umano sila sa community quarantine.

Setyembre nang simulang ipatupad ang alert level system sa Metro Manila.

Binibigyang diin din sa ilalim ng bagong sistema ang pagpapatupad ng mga granular lockdown.

Ang alert level system ang isa sa mga hakbang ng gobyerno para makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Department of Health ng 1,975 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 2,811,248 kaso, kung saan 28,660 ang active cases.

Basketball sa Alert Level 2

Samantala, patuloy pang tinatalakay ng Metro Manila Council kung papayagan na ang paglalaro ng basketball, ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

Bumuo na ng technical working group, na binubuo ng city health officers ng bawat local government unit ng Kamaynilaan, para talakayin ang isyu.

Sa ilalim kasi ng Alert Level 2, pinapayagan naman ang contact sports pero may requirement pa rin, gaya ng 50-percent capacity at bakunado dapat ang mga manlalaro.

Pero pinangangambahan kasing kumalat ang COVID-19 dahil sa laro, ani Abalos.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News