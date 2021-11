Pamamasyal sa isang mall sa Taguig City noong Nobyembre 9, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Sapat na muna para sa opisyal ng Department of the Interior and Local Government ang ipinapatupad na Alert Level 2 sa Metro Manila.

Sa isang panayam, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na hindi pa napapanahong ibaba sa Alert Level 1 sa NCR sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19.

"Hindi pa po ako ganun ka-confident na we can go alert level 1, I think current restriction is okay 50% for indoor establishement and 70% for outdoor. Siguro kapag gumanda na ang vaccination outside of NCR especially mga probinsyang nakapalibot, I think that's one of the things that the IATF has to consider if we go to alert level 1," ani Malaya.

Nauna nang sinabi ng Department of Health na may posibilidad na ibaba ang Alert Level 1 sa Metro Manila kapag bumuti pa lalo ang sitwasyon sa lugar pagdating sa pandemya.

Ayon sa DOH, 40 lugar na lang ang naka-granular lockdown sa Metro Manila, kabilang ang 23 lugar sa Maynila, 10 lugar sa Quezon City, at 7 sa Valenzuela City.

Nasa 38 porsiyento na lang ang occupancy rate sa critical care beds, 28 porsiyento sa isolaton beds, 26 porsiyento sa ward beds at 24 porsiyento sa ventilators.

Target na aniyang makapagbakuna na ng 1 hanggang 1.5 milyon pagsapit ng Nobyembre 30.

"We gave our LGUs a daily jab target so parang kung dati sila'y nagbabakuna ng isang libo lang gagawin nating 2-3 libo. Ang DILG has already told the LGUs na 'pag hindi nyo na-meet ang inyong target pwede kayong ma-sanction ng DILG. We will issue show cause order at pwede kayong makasuhan for negligence or deriliction of duty kasi tungkulin nilang makapagbakuna sa kanilang kababayan," ani Malaya.