MAYNILA - Nasa tatlong milyong karagdagang doses ng Sinovac COVID-19 vaccine ang dumating sa Pilipinas nitong Huwebes ng gabi.

Sa kabuuan, higit 121.1 milyong COVID-19 vaccine doses ang naipadala na sa bansa. Karamihan ay gawa ng Sinovac Biotech.

Dumating sa Pilipinas ang karagdagang 3 milyong Sinovac COVID vaccine doses na binili ng national government

Muling nanawagan ang National Task Force against COVID-19 sa publiko na magpabakuna na, at sa mga lokal na pamahalaan na bilisan pa ang pagbabakuna.

Ayon kay NTF medical consultant Dr. Ma. Paz Corrales, higit 1 milyong COVID-19 vaccine doses ang naiturok ulit nitong Miyerkoles. Target ng gobyerno na makapagbakuna ng 1 milyon hanggang 1.5 milyong vaccine doses kada araw.

Ayon sa National COVID Vaccination Days, 15 milyong doses ang planong ibakuna sa loob lang ng tatlong araw. Inaasahan ng NTF na sa mga darating na araw ay lalabas na rin ang executive order mula Malacanang na magdedeklara sa Nov. 29 -30, at Dec. 1 bilang “National COVID-19 Vaccination Days”.

“The National Task Force against COVID-19, together with the Department of Health and the Department of Interior and Local Government, have mobilized, and other concerned national government agencies, local government units, the medical community, religious groups and the private sector to participate in this massive endeavor,” ani Corrales.

“We have also sought the help of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Office of Civil Defense, the Department of Transportation and the private sector to fast track our deliveries,” dagdag niya.

Ayon sa Malacanang, higit 30 milyon na ang fully vaccinated sa Pilipinas.

Sa Metro Manila, nasa 9.8 milyon indibidwal ang nabakunahan na.

