Watch more on iWantTFC

Nasagip ng National Bureau of Investigation (NBI) kamakailan ang 25 babae mula sa isang prostitution den sa Angeles City, Pampanga.

Sinalakay ng mga tauhan ng NBI Anti-Human Trafficking Division ang bar sa Angeles matapos makatanggap ng impormasyong binubugaw umano ang mga babae doon sa mga dayuhan.

Inaresto ng NBI at kinasuhan ang manager ng bar.

Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilan sa mga babae.

"Nakaka-disappoint na nakakainis din kasi pagkatapos nito wala na naman kaming trabaho," sabi ni alyas "Chona."

Ayon naman kay NBI Anti-Human Trafficking Division chief Janet Francisco, ang intensiyon nilang sagipin ay ang mga menor de edad at mga pinilit pumasok sa prostitusyon.

Ipinanukala rin ang pagkakaroon ng paglilinaw sa batas, lalo't karamihan sa mga nire-rescue ng NBI ay bumabalik umano sa parehong trabaho.

"Kailangan i-define kung sino ang victims talaga ng human trafficking," ani Francisco.

"We have suggestions para hindi malito on interpretations at mainam na i-define ang victims," dagdag niya.

Nilinaw rin ng NBI na hindi nila kinakasuhan o kinukulong ang mga nire-rescue na babae. Nakakauwi rin sila matapos sumailalim sa counseling sa Department of Social Welfare and Development.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News