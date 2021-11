2 luxury car ng mga Pharmally official, walang record sa Customs

Si Pharmally Pharmaceuticals Corporation Executive Linconn Ong (gitna) sa loob ng the Senate building noong Setyembre 21, 2021. Senate PRIB

MAYNILA - Dalawang luxury car ng mga opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corp. ay walang record, ayon sa Bureau of Customs (BOC).

Ayon kay Sen. Sonny Angara nitong Miyerkoles, sinabi sa kaniya ni BOC Commissioner Rey Leonardo Guerrero na dalawang luxury car ang walang record sa kanila, matapos itanong ni Sen. Richard Gordon kung may record ang BOC ng mga sasakyan ng mga Pharmally executive.

"All of the vehicles have appeared in their records as having gone through the process the legal processes and the payment of taxes and duties except for the 2021 Porsche 911 Turbo S and the 2021 Lexus RCF," ani Angara.

Isang Porsche ang nakarehistro umano kay Pharmally Corp. secretary and treasurer Mohit Dargani at isang Lexus kay Pharmally director Linconn Ong, batay sa LTO record na ipinakita ni Gordon sa Blue Ribbon Committee Hearing.

Noong Oktubre, nabungkal sa ika-13 pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang tax records ng Pharmally officials at ilang dating opisyal ng gobyerno na sabit sa transaksiyon.

Hindi makapaniwala ang ilang senador na may tax refund pa pala ang Pharmally sa gitna ng paniniwalang kulang ang ibinayad nitong buwis sa gobyerno

— May ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

