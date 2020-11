WalangPasok: Huwebes, Nobyembre 12 dahil sa bagyong Ulysses

MAYNILA — Walang pasok sa mga lugar na ito ngayong Huwebes, Nobyembre 12, dahil sa inaasahang masamang panahong dala ng bagyong Ulysses.

LAHAT NG ANTAS

Sinuspinde na rin ni Chief Justice Diosdado Peralta ang trabaho sa lahat ng korte sa Metro Manila.

WORK SUSPENSION for November 12, 2020:

Chief Justice Diosdado M. Peralta suspends work in all NCJR Courts (SC, CA, CTA, Sandiganbayan, and lower courts); including PHILJA, JBC, and PET due to typhoon Ulysses. EJs for affected areas outside of the NCJR may exercise discretion.