Ulysses pinaghahandaan ng mga barangay sa Calamba na lubog pa rin sa baha

Lubog pa rin sa baha ang 3 barangay sa Calamba, Laguna dulot ng mga pag-ulan mula sa mga nagdaang bagyong Rolly at Quinta.

Abot hanggang tuhod ang baha sa mga barangay ng Palingon, Lingga, at Sampiruhan sa Calamba City, base sa pag-iikot ngayong Miyerkoles ng ABS-CBN News.

Pero pinangangambahan umano ng mga residente na umabot hanggang baywang ang baha dahil sa inaasahang buhos ng ulang dala ng bagyong Ulysses kaya lumikas na ang mga residente.

Nasa 120 pamilya o halos 500 indibidwal ang lumikas sa 3 evacuation center sa Barangay Palingon, karamihan mga babae at bata.

WATCH: Residents of a barangay in Calamba, Laguna return to their homes which are still submerged in floods to secure belongings in preparation for typhoon #UlyssesPh @ABSCBNNews pic.twitter.com/qiGg5BdWOJ