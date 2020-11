Pia Cayetano nanggalaiti sa puna, hirit na imbestigasyon sa SEA Games loans

Galit na galit si Sen. Pia Cayetano matapos punahin ni Sen. Risa Hontiveros sa isang privilege speech ang umano'y mga kuwestiyonableng transaksiyon sa hosting ng Pilipinas ng 2019 SEA Games. Screengrab

MAYNILA — Viral sa social media ang binansagang "meltdown" ni Sen. Pia Cayetano sa Senado noong Martes matapos niyang marinig ang privilege speech ni Sen. Risa Hontiveros ukol sa puna sa Southeast Asian (SEA) Games hosting noong 2019.

Ang kapatid ni Pia na si Taguig Rep. Alan Peter Cayetano ang namahala sa hosting ng bansa ng naturang palakasan noong nakaraang taon.

"I am embarrassed that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Kaya tuloy wala nang mag-aabala na magpatayo ng matitino at kahanga-hangang infrastructure dito sa Pilipinas dahil magpatayo ka ng maganda, sasabihan kang may kalokohan ka. So paano? Puro bulok na lang tayo para walang pumansin? Ganoon?" gigil na pahayag ni Cayetano.

Bago nito, nagtalumpati si Hontiveros at humirit sa Senado na imbestigahan ang P9.5-bilyong inutang ng Bases Conversion and Development Authority (BCDA) para pondohan ang pagpapagawa ng pasilidad para sa 2019 SEA Games.

Batayan ni Hontiveros ang report ng Commission on Audit (COA) na sinasabing "disadvantageous to the public" ang pinasok na joint venture agreement ng BCDA at Malaysian developer MTD Capital Berhad.

Nitong Miyerkoles, sumagot si Alan Peter, dating Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc) chair, sa paratang ni Hontiveros.

Handa naman aniya siyang magpakulong kung mapatunayang may pagkakasala siya pero kailangang may pananagutan din ang mga nagbibintang nang wala namang pruweba.

"Nag-iimbestiga ka kasi may allegation ka eh, ninakaw ito, minali ito... Wala silang masabi kung anong gusto nilang imbestigahan eh, that’s the reality. That’s why they’re muddling the issue," sabi ni Alan, na napatalsik sa pagiging House Speaker noong nakaraang buwan.

Ayon naman kay Senate President Tito Sotto, ipinauubaya niya sa mga chairman ng blue ribbon at sports committees kung itutuloy nila ang imbestigasyon.

"Antayin muna natin sagutin ng mga kinauukulan ang isyu bago kami titira ng investigation," ani Sotto.

—Mula sa ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News

