PhilHealth balak dagdagan ang libreng dialysis sa mga pasyente

MAYNILA — Isinusulong ng bagong pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na paabutin sa 133 sessions ang libreng dialysis na alok nila sa mga may sakit sa bato mula sa kasalukuyang 90.

Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque noong Martes, pinag-aaralan umano ni PhilHealth chief Dante Gierran na dagdagan ang dialysis coverage ng mga pasyente.

Gayunpaman, kailangan muna itong lumusot sa PhiHealth board.

"Unang-una kukuha po siya ng board approval para po maparami pa 'yung dialysis na more than 90. Ang kaniyang suggestion sa board po ay 3 times a week, times 4 weeks a month, times 12. So, more or less po, ang maibibigay na libreng dialysis kung maaprubahan ng board ay 133 per year," sabi ni Roque.

Bukod dito, isinusulong din umano ni Gierran na mabigyan ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ng P10,000 financial assistance ang bawat dialysis patient.

Nagpapasalamat naman ang mga dialysis patient pero nagtataka sila sa komputasyon ni Gierran dahil kulang pa raw ito.

"Ang kuwenta po namin bilang grupo, matagal na po naming ipinaglalaban din na 156 po talaga to cover 'yung buong taon. Hindi po namin nga alam kung saan nakuha yung 133," ani Jimmy Gran, administrator ng Dialysis Philippines Support Group, Inc.

Sana rin daw ay pabilisin ang diskusyon at pag-apruba para sa mga pasyenteng hindi na nakakapag-dialysis.

"Ang dami pong mga pasyente ngayon na naghihinagpis, umiiyak dahil wala nang pang-dialysis, nag-i-skip ilang linggo na," ani Gran.

Aniya, maraming komplikasyon ang maaaring danasin ng mga hindi nakakapag-dialysis na may sakit sa bato.

"Pag nag-skip kami ng dialysis, bukod sa komplikasyon, may kalalagyan po kami. Puwede kaming mamatay in a matter of 2 weeks, 3 weeks, a day."

Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, na dating namuno sa PhilHealth, nasa higit P12,000 ang gastos sa dialysis kada linggo, na para sa ilan ay panghabangbuhay na gamutan.

